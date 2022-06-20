2022/06/20 | 20:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … كشف عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية علي شداد ،الاثنين، عن وجود تلكؤ ملحوظ في عمليات الإنتاج السنوي لحقل الغراف النفطي في محافظة ذي قار، رغم من مرور سبع سنوات على بدء الإنتاج التجاري.وقال شداد في حوار تابعته /المعلومة/، ان “ائتلاف شركتي بتروناس الماليزية وجابكس اليابانية لم يتمكنا من الوصول بالإنتاج […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط النيابية تؤشر تلكؤ باعمال الشركات المستثمرة لحقل الغراف) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط النيابية تؤشر تلكؤ باعمال الشركات المستثمرة لحقل الغراف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).