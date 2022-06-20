قانوني يضع شرطاً لاداء النواب الجدد اليمن الدستوري خلال الجلسة الطارئة- عاجل

2022/06/20 | 20:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق الخبير القانوني جمال الأسدي، اليوم الاثنين، على إمكانية أداء "النواب البدلاء" اليمين الدستورية خلال جلسة طارئ وليس خلال الجلسات الاعتيادية للبرلمان.

وقال الأسدي، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الجلسة الطارئة تقدم من قبل (50) نائب ويحدد الموضوع الذي عقدت الجلسة من اجله قبل عقدها مع تقديم الطلب من قبل النواب، وهذا الامر ممكن من خلال أداء (النواب البدلاء) اليمين الدستورية او اقالة نواب وغيرها من القضايا، لكن هذا الامر يجب تحديده قبل عقد الجلسة".

وبين أن "قضية أداء (النواب البدلاء) لليمين الدستورية امر مهم جداً فتقديم (73) نائب استقالتهم يعني ما يقارب 20% من النواب في البرلمان".

وأكد أنه "يجب ان تكون هناك جلسة طارئ قريباً لحسم هذا الامر المهم جداً".

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