10 أشياء يجب وضعها فى الاعتبار لتجنب آلام الظهر

2022/06/20 | 20:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / يحدث ألم الظهر لأسباب عديدة منها الإصابات مثل: الالتواء أو رفع شيء ثقيل بطريقة خاطئة، ويمكن أن يتحسن ألم الظهر في بعض الأحيان بسرعة من تلقاء نفسه، ولكن بالنسبة لبعض الأشخاص، فإنه يزداد سوءًا بمرور الوقت، وحينها يجب الحصول على رعاية طبية، وإلى جانب العلاج، يجب عليك مراقبة عاداتك اليومية من أجل […]

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