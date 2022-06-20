خبير امني: تصريحات بومبيو كشفت 3 اسرار جريمة المطار

2022/06/20 | 21:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد الخبير الامني المحلي عثمان العبيدي، الاثنين، بان تصريحات بومبيو كشفت 3 اسرار في اعتداء مطار بغداد الدولي.وقال العبيدي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” تصريحات بومبيو كشفت عن 3 اسرار مهمة في اعتداء مطار بغداد الدولي والذي ادى الى اغتيال القادة الشهداء هي استخدام مبنى السفارة كنقطة متقدمة في الاغتيالات وادارة الازمات وحرية […]

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