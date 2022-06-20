2022/06/20 | 21:15 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RaKvbIe-aLo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ساعات القطع في كربلاء تصل 18 ساعة يوميا ومواطنون يخاطبون الوزير: اين الوعود مع الضيف احمد الحسيني) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ساعات القطع في كربلاء تصل 18 ساعة يوميا ومواطنون يخاطبون الوزير: اين الوعود مع الضيف احمد الحسيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).