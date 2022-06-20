2022/06/20 | 21:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / نفت منظمة “التقنية من أجل السلام”، اليوم الاثنين، الأنباء التي تحدثت عن وجود طلب إيراني لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بنتائج التحقيق بشأن حادثة المطار.وقالت المنظمة عبر صفحتها على منصة “فيسبوك” أطلعت عليها ‘يرث نيوز “تداولت عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر نصه الأتي: “عاجل الجمهورية الاسلامية الايرانية تطالب رئيس الوزراء […]

ظهرت المقالة ما حقيقة أنباء وجود طلب إيراني للكاظمي بنتائج التحقيق بشأن حادثة المطار؟ أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما حقيقة أنباء وجود طلب إيراني للكاظمي بنتائج التحقيق بشأن حادثة المطار؟) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما حقيقة أنباء وجود طلب إيراني للكاظمي بنتائج التحقيق بشأن حادثة المطار؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).