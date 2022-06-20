تحالف السيادة: 50 نائباً قدموا طلباً لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب الأربعاء

2022/06/20 | 21:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعكشف تحالف السيادة، اليوم الاثنين، عن أبرز قضايا ورقته التفاوضية لتشكيل الحكومة، فيما أشار إلى أن 50 نائباً قدموا طلباً لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب الأربعاء المقبل.وقال النائب عن التحالف رعد الدهلكي، في تصريح للعراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العملية السياسية يشوبها غموض كبير لحد هذه اللحظة، وسط غياب رؤية واضحة في تشكيل الحكومة"، مبينا أن "غياب الكتلة الصدرية له الاثر الكبير على العملية السياسية لكون وجودها مهما جدا".وأضاف، أن "مارثون تشكيل الحكومة ليس سهلا ويجب أن تكون هناك تنازلات من الجميع"، مشيرا الى أنه "لا توجد حتى الان جلسات للتفاوض بشأن تشكيل الحكومة القادمة".وأكد أن "تحالف السيادة عازم على وجود حكومة ومعارضة في المرحلة المقبلة".وعن الورقة التفاوضية للتحالف، بين الدهلكي أن "الورقة التفاوضية تم اعدادها منذ زمن طويل"، لافتا الى أن "الورقة تتضمن بناء دولة مؤسسات حقيقية وحصر السلاح بيد الدولة والعمل على تحقيق الامن والاستقرار وبناء المحافظات".وبشأن عقد جلسة طارئة، أكد الدهلكي أن "50 نائبا قدموا طلبا الى رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة طارئة يوم الاربعاء المقبل حول القصف التركي للمناطق العراقية"، موضحا أنه "لا توجد صلاحية لرئيس مجلس النواب لرفض هذا الطلب".

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