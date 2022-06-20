وطني الصالات يتعادل مع مصر في كأس العرب لكرة الصالات

2022/06/20 | 21:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حسم التعادل الايجابي 3-3 نتيجة مباراة المنتخب الوطني بكرة الصالات، أمام نظيره المصري اليوم الاثنين.وأقيمت المباراة على الصالة الخضراء في السعودية ضمن منافسات الجولة الاولى من كأس العرب.وسيواجه منتخب الصالات نظيره الجزائري يوم غد الثلاثاء في الجولة الثانية من البطولة.وينص نظامُ البطولة على تأهلِ المنتخبين صاحبي المركزين الأول والثاني من […]

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