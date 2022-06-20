2022/06/20 | 21:50 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: W_3IJSGpRWE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هيثم المياحي - عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني | بشأن قصف اربيل وملف النفط) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هيثم المياحي - عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني | بشأن قصف اربيل وملف النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).