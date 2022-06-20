الصحة تعلن دخول العراق في موجة وبائية جديدة من كورونا

2022/06/20 | 21:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، دخول العراق في موجة وبائية جديدة من فيروس كورونا بعد رصدها ارتفاعا ملحوظا بإصابات الجائحة اليومية.وقالت الوزارة في بيان ورد لايرث نيوز، إنه “من خلال متابعة فرق الرصد الوبائي لوزارة الصحة لآخر تطورات الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق لوحظ أن هنالك إرتفاعا ملحوظًا في […]

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