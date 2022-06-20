الدهلكي: هناك غموض في تشكيل الحكومة وبعد غدٍ عقد جلسة نيابية طارئة

2022/06/20 | 21:53 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلن النائب عن تحالف السيادة رعد الدهلكي، أنه سيتم، بعد غد الاربعاء، عقد جلسة نيابية طارئة.

وقال الدهلكي في تصريح متلفز تابعته خبر برس (واخ) أن “خمسين نائباً قدموا طلباً لعقد جلسة نيابية طارئة بعد غد الاربعاء”.

وأضاف “هناك غموض ولا يوجد وضوح في مفاوضات تشكيل الحكومة، وأن ما يجري حتى الآن هو تحضيرات للمفاوضات التي لم تنطلق فعليا”.

موضحاً أن “تحالف السيادة لم يشكّل لجنة للتفاوض وهو عازم على وجود حكومة ومعارضة في المرحلة المقبلة”.



وأكد أن “ورقة تفاوض تحالف السيادة تم اعدادها منذ مدة”.

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