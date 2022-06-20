الصحة العراقية تصدر بياناً بعد ارتفاع إصابات الجائحة: نحذر من موجات جديدة - عاجل

2022/06/20 | 21:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادأصدرت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، بيانا بعد الارتفاع الذي تشهده إصابات كورونا في العراق.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "من خلال متابعة فرق الرصد الوبائي لوزارة الصحة لآخر تطورات الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق لوحظ أن هنالك ارتفاعا ملحوظًا في نسبة الحالات الموجبة من الفحوصات الكلية خلال الأيام الماضية، وكذلك زيادة في عدد حالات الرقود في المستشفيات مما يعني دخول العراق في موجة وبائية جديدة".

وأضافت ان "دخول موجة جديدة حذرت منه الوزارة و منظمة الصحة العالمية و المؤسسات العلمية العالمية بشكل مستمر من احتمالات حدوث موجات وبائية جديدة أو ظهور متحوّراتٍ جديدة قائمة ومتوقعة".

وأفادت الوزارة ان "عودة إرتفاع الاصابات هو نتيجة حتمية للتهاون في تلقي جرع لقاحات كوفيد-19 من قبل شرائح عديدة على الرغم من توفرها في كافة المراكز الصحية في بغداد و المحافظات"، مشيرة الى ان "البحوث والدراسات العلمية الرصينة اثبتت أن معظم الاصابات والوفيات التي تحدث في دول العالم في الفئات غير الحاصلة على لقاحات مضادة لفايروس كوفيد ١٩ ، وكذلك ضعف تطبيق اجراءات الوقاية وأهمها ارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الجسدي وغسل اليدين بشكل متكرر".

وأكدت الوزارة على "ضرورة ألاسراع في أخذ اللقاحات خصوصا للفئات ذات الاختطار العالي وكذلك وجوب العودة للالتزام بالإجراءات الوقائية الفردية والمجتمعية"، داعية ملاكاتها الى "الاستمرار في جهودهم المتميزة لمواجهة هذا الوباء الخطير".

ودعت وزارة الصحة كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والجهات الساندة "للاستمرار في دعم جهود وزارة الصحة للتصدي لجائحة كورونا".

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