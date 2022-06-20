سيدات العراق لكرة الصالات يتأهلن لنصف نهائي غرب اسيا

2022/06/20 | 21:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تأهل منتخب سيدات العراق الوطني، اليوم الاثنين، الى الدور النصف نهائي لبطولة كأس غرب آسيا لكرة الصالات.

وتأهل العراق بعد فوزه على منتخب فلسطين بسبعة اهداف لصفر، وسيلعب مع منتخب سيدات الكويت يوم الاربعاء المقبل.

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