بالأرقام .. نسبة الإيرادات المائية الواصلة للعراق من إيران وتركيا

2022/06/20 | 22:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، أن القطاع الزراعي يستهلك نحو 85% من مياه دجلة والفرات، فيما أشارت إلى أن سوريا اطلقت كميات كبيرة من حصتها إلى العراق.وقال مدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية بالوزارة حاتم حميد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اجتماعاً كان من المزمع عقده مع وفد تركي في بغداد خلال آيار المضي بشأن موضوع المياه، إلا أن الوفد لم يحضر من دون معرفة الاسباب"، مبيناً "اننا طلبنا من وزارة الخارجية معرفة اسباب عدم حضور الوفد".وأضاف، أن "الحلول لمواجهة الأزمة المائية تتضمن بمسارين الأول هو خارجي والمعني بالتباحث مع دول الجوار للتوافق على حصة العراق المائية، والمسار الآخر داخلي وهو إلزام كافة الوزارات القطاعية المستخدمة للمياه وخاصة الزراعة بترشيد الاستهلاكات لغرض زراعة مساحات اكبر وزيادة الإنتاجية، مع استخدام التقنيات الحديثة في عمليات سقي المزروعات".وذكر أن "القطاع الزراعي يستهلك 80-85% من المياه المطلقة في نهري دجلة والفرات"، مشيراً إلى أن "سوريا اطلقت كميات كبيرة من حصتها المائية الى العراق".وعن الإيرادات المائية التي تصل للعراق، ذكر حميد أن "الإيرادات المائية التي تردنا في دجلة والفرات لغاية مطلع الشهر الحالي، هي 35% من المعدل العام".وتابع أن "ما يردنا من إيران في نهر ديالى هي 25% ومن تركيا 35%".

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