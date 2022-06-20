2022/06/20 | 22:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن صياد محلي من اصطياد أكبر سمكة مياه عذبة مسجلة في العالم، في نهر ميكونغ في كمبوديا، وفقا لما أكده علماء من الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا والولايات المتحدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزنها 300 كيلوغرام.. كمبودي يصطاد أضخم سمكة مياه عذبة في العالم) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزنها 300 كيلوغرام.. كمبودي يصطاد أضخم سمكة مياه عذبة في العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).