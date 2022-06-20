الديمقراطي يتوعد الإطار بعرقلة جلسة تمرير نوابه في حال عدم تنفيذ مطالبه

2022/06/20 | 22:08 - المصدر: بغداد اليوم

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المح النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، الاثنين، الى قيام تحالف السيادة وحزبه بعرقلة جلسة تنصيب النواب الجديد في حال عدم تنفيذ مطالبه.

وقال شنكالي في حوار متلفز تابعته (بغداد اليوم) ان "الديمقراطي يسلك جميع الطرق للتفاهم مع الإطار وهو يمتلك اوراق ضغط لتحقيق مطالبه ".

وتابع ان " السيادة مع الديمقراطي قد يعطلان جلسة استبدال النواب وعليهما استغلال ثقلهم البرلماني بشكل سياسي عميق لتحقيق المطاليب ".

وتابع ان " استقالة النائب الاول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي غير دستورية وبحاجة الى إعادة النظر".

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