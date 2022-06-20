اسعار الذهب تسجل ارتفاعا طفيفا في اسواق بغداد

2022/06/20 | 22:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي، اليوم الاثنين، في الأسواق المحلية ببغداد بشكل طفيف.

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 380 الف دينار، وسعر الشراء 376 الفاً.

وسجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي ارتفاعا أيضاً عند 340 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 336 ألفا.

اما أسعار الذهب في محال الصاغة، فأن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 380 الف دينار و390 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 340 الفاً و350 الف دينار.

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