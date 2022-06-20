2022/06/20 | 22:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، جولة إقليمية تشمل مصر والأردن وتركيا، تستبق القمة المرتقبة لقادة بمنطقة الشرق الأوسط في المملكة بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال الديوان الملكي السعودي إن ولي العهد غادر الاثنين لزيارة مصر و

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ولي عهد السعودية يبدأ زيارته إلى مصر والأردن وتركيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ولي عهد السعودية يبدأ زيارته إلى مصر والأردن وتركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).