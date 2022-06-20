تفاصيل زيارة الوفد الخليجي التي تكتم عنها اتحاد الكرة

2022/06/20 | 22:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أجرى وقد من الاتحاد الخليجي بكرة القدم، زيارة إلى محافظة البصرة، للاطلاع على أخر تحضيرات العراق لاستضافة كأس الخليج “خليجي 25″.وقال مصدر في اتحاد الكرة لـ”ايرث نيوز” إن “انطباع اللجنة الخليجية التي زارت البصرة اليوم كان ايجابياً خاصة فيما يخص جاهزية الملاعب في الاوقات المحددة”.وبين أن “اللجنة سجلت ملاحظتين بانتظار الرد […]

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