2022/06/20 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#باسم_عبدالله البحث في أصالة ودقة الكتاب المقدس عموماً وانجيل يوحنا خصوصاً كدليل تاريخي واخلاقي ولاهوتي، امر يخالف الواقع والمنطق والحقائق التاريخية، فلقد تم البحث فيه في مجال النقد الكتابي واظهر الكثير من فقدان الدقة العلمية في اثبات عصمته من التبديل والتغيير في نصوصه وشخوصه واصالته، فلا يمكن الاعتماد عليه كمرجع للوحي الإلهي.



امامنا سفر الرؤيا وانجيل يوحنا، اسّس سفر الرؤيا الجدل القائم في الكنيسة الاولى ف ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انجيل يوحنا وخرافة إلوهية المسيح (1) - باسم عبدالله) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انجيل يوحنا وخرافة إلوهية المسيح (1) - باسم عبدالله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).