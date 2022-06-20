القبض على 19 متهماً بمواد قانونية مختلفة في بغداد

2022/06/20 | 22:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلنت خلية الإعلام الأمني، القبض على 19 متهماً بقضايا قانونية مختلفة في بغداد.وذكرت الخلية في بيان تلقته /المعلومة/، ان الْمَفَارِز الْمُشْتَرَكَةِ لقيادة عمليات بغداد والمنتشرة في جانبي الكرخ والرصافة ومن خلال نصب السيطرات المفاجئة حققت خلال لـ (24) ساعة الماضية وَبِجهُودٍ كبيرة النتائج التَّالِيَة: القاء القبض على (19) متهما وفق مواد قانونية […]

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