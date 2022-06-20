2022/06/20 | 22:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ العديد من الأسباب تقود للإصابة بعدوى المسالك البولية وإن كان بعضها أكثر فاعلية كممارسة الجنس، فما هي علامات الالتهاب وإشارات الإنذار؟.يمكن أن يزيد الاتصال الجنسي من خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية، لكن بالطبع هناك خطوات بسيطة يمكنك اتخاذها لتقليل فرصتك في الإصابة بالالتهاب.ما هو التهاب المسالك البولية؟ التهاب المسالك البولية (UTI) […]

ظهرت المقالة علامات الإصابة بالتهاب المسالك البولية..



ما علاقة ممارسة الجنس؟ أولاً على ايرث نيوز.

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