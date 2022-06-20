2022/06/20 | 22:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العسكري ينال الدكتوراه بإمتياز بغداد – الزمان نال الفريق الركن محمد العسكري شهادة الدكتوراه بتقدير امتياز، من معهد التاريخ العربي والتراث العلمي التابع للجامعة العربية.ونوقشت الاطروحة المعنونة (الانقلابات العسكرية في تركيا وأثرها على الاوضاع السياسية من عام 1980–1923وسط حضور اكاديمي واعلامي وسياسي، بالنظر لما يتمتع به العسكري من حضور في الفضائين الأمني والاعلامي، واقتدار […]

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