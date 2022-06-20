2022/06/20 | 22:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأوساط الحكومية والفنية تودّع حبيب أربيل اربيل - فريد حسن نعت الاوساط الرسمية والفنية والثقافية ،قامة غنائية تراثية كبيرة ، لها دورها في حفظ التراث التركماني الاربيل ي، حيث ودعت اربيل امس ، الفنان محمد احمد اربيل ي ،الذي تغنى بحببته اربيل وقلعتها وتراثها الخالد ،تركها الراحل عن عمر ناهز 89 عاماً بعد معاناة مع المرض ،قد ووري […]

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