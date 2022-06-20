2022/06/20 | 22:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة { رام الله (أ ف ب) – استشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة على ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب الأحد.وقالت الوزارة إنها تبلغت “استشهاد الشاب نبيل أحمد سليم غانم من سكان نابلس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بوابة جلجولية”.وذكرت وكالة الأنباء الرسمية […]

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