2022/06/20 | 22:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحماية الإجتماعية: منح مستفيدي الإعانة خدمات مجانية بغداد – ابتهال العربي قرر وزير العمل والشؤون الإجتماعية وكالة سالار عبدالستار محمد، شمول مواطناً من ذوي الإعاقة والإحتياجات الخاصة وولده بإعانة الحماية الاجتماعية وراتب المعين المتفرغ وقرض 8 ملايين دينار، وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الوزير إستقبل المواطن وولده في مكتبه الخاص،حيث أوعز بشموله في إعانة […]

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