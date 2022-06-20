2022/06/20 | 22:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاصفة ترابية تقتحم الأجواء مسبّبة إنخفاضاً بالحرارة بغداد – فائز جواد رجحت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل، تأثر الطقس بكتلة هوائية معتدلة يصاحبها مرتفع جوي قادم من البحر المتوسط، يؤدي الى اثارة الغبار وانخفاض الحرارة.وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس انه (من المتوقع أن يضعف تأثير المنخفض الحراري الموسمي […]

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