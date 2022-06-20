إصابة شخص وطفلين بنزاع مسلح في بغداد

2022/06/20 | 22:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بإصابة شخص وطفلين جراء نزاع عشائري شرقي بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً وطفلين اصيبوا بنزاع عشائري مستخدم فيه الاسلحة الخفيفة والمتوسطة بالقرب من ساحة ٨٣ في مدينة الصدر شرقي العاصمة".

وأضاف أنه "تم تشكيل فريق عمل وتطويق المنطقة والقبض على ٣ من المتهمين".

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