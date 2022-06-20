إلى أي سجن تم نقل أليكسي نافالني؟.. ابنته توضح لـCNN

2022/06/20 | 22:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتحدث داشا نافالنايا، ابنة زعيم المعارضة الروسي المسجون أليكسي نافالني، مع مراسل CNN جيم سيوتو، عن الظروف التي يواجهها والدها بعد نقله إلى سجن شديد الحراسة.

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