2022/06/20 | 22:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عملية نوعية تسفر عن تدمير 6 أوكار لداعش في وادي المحاسن الأمن الوطني يحبط تهريب آثار فرعونية ومخطوطات بثلاث محافظات المحافظات – مراسلو (الزمان) احبطت مفارز جهاز الأمن الوطني،تهريب قطع اثرية على شكل تماثيل فرعونية ومخطوطات نادرة في ثلاث محافظات.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (مفارز الجهاز ،تمكنت من الإيقاع بشخصين يعملان في تجارة الآثار، […]

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