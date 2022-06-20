2022/06/20 | 22:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفير الصيني يزور مبنى الجريدة تسوي وي يبدي الرغبة بتوسيع التعاون مع (الزمان) بغداد – قصي منذر ابدى السفير الصيني لدى بغداد تسوي وي ، اعجابه بالدور الذي تضطلع به جريدة (الزمان) وما تقدمه من محتوى يرفد فئات المجتمع بالحقائق ازاء الاحداث المحلية والدولية، معربا عن رغبته بتوثيق التعاون مع الجريدة والاستفادة من خبرتها […]

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