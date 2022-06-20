2022/06/20 | 22:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تطلق إستمارة تعيين خريجي الجامعات غير العراقية بغداد – الزمان اطلقت وزارة الصحة امس، استمارة تعيين خريجي الجامعات غير العراقية.وقالت في بيان تلقته (الزمان) امس ان ( دائرة التخطيط وتنمية الموارد ،تدعو خريجي ذوي المهن الصحية والتمريضية من الجامعات غير العراقية المعترف بها ، الذين تمت معادلة شهاداتهم وترويج معاملة صحة الصدور الخاص بهم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تطلق إستمارة تعيين خريجي الجامعات غير العراقية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تطلق إستمارة تعيين خريجي الجامعات غير العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).