أربيل يجدد عقد مدربه لعام إضافي

2022/06/20 | 22:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… جدد نادي أربيل، تعاقده مع المدرب السوري نزار محروس لعام إضافي.وذكر النادي في بيان مقتضب تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “الهيئة الادارية لنادي الشرطة، جددت ثقتها بالمدرب السوري نزار محروس مع كادره التدريبي المساعد”.ويحتل أربيل المركز الحادي عشر برصيد 44 نقطة، قبل جولتين من نهاية الدوري الممتاز.وسيخوض أربيل أخر مواجهتين في […]

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