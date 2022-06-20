2022/06/20 | 23:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دخلت أندية القمة في الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، في سباق للتعاقد مع مهاجم المنتخب الوطني أيمن حسين.وانتهت رحلة أيمن حسين مع أم صلال القطري بعد موسم واحد، سجل من خلاله 11 هدفاً في دوري نجوم قطر.وقال مصدر مقرب من حسين لـ”ايرث نيوز” إن “أندية الشرطة والزوراء والقوة الجوية، دخلت في […]

ظهرت المقالة كبار القوم يتصارعون على أيمن حسين..



الشرطة يتصدر السباق أولاً على ايرث نيوز.

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