فيديو.. ولي العهد السعودي يصل القاهرة والسيسي في مقدمة مستقبليه

2022/06/20 | 23:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، القاهرة، الإثنين، ضمن جولة بالمنطقة تشمل أيضا الأردن وتركيا

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