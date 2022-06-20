الشرطة الاتحادية تحبط تنفيذ دكة عشائرية في بغداد

2022/06/20 | 23:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية اليوم

الاثنين عن احباط تنفيذ جريمة (دكة

عشائرية) شرق بغداد.

وقال بيان للاتحادية في عملية أمنية

تؤكد الجهد المتميز الذي يبذله ابطال

الشرطة الاتحادية حفاظا على أمن

المواطني

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