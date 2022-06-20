2022/06/20 | 23:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أصوات تدعو لاستثمار تصريحات بومبيو حول مقتل سليماني بغداد – عبدالحسين غزال اجتمعت أمس أطراف قوى الإطار التنسيقي للأحزاب الشيعية ومليشياتها في منزل حيدر العبادي رئيس كتلة النصر، في المنطقة الخضراء ببغداد لتدارس خارطة طريق للتحرك نحو تشكيل الحكومة العراقية الجديدة التي بات الطريق سالكا امامها بعد انسحاب التيار الصدري، فيما يبدو ان العبادي يمثل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جناح الاعتدال يستضيف اجتماع الإطار لرسم خارطة تشكيل الحكومة ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جناح الاعتدال يستضيف اجتماع الإطار لرسم خارطة تشكيل الحكومة ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جناح الاعتدال يستضيف اجتماع الإطار لرسم خارطة تشكيل الحكومة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).