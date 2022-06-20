جناح‭ ‬الاعتدال‭ ‬يستضيف‭ ‬اجتماع‭ ‬الإطار‭ ‬لرسم‭ ‬خارطة‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬

2022/06/20 | 23:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصوات‭ ‬تدعو‭ ‬لاستثمار‭ ‬تصريحات‭ ‬بومبيو‭ ‬حول‭ ‬مقتل‭ ‬سليماني بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال اجتمعت‭ ‬أمس‭ ‬أطراف‭ ‬قوى‭ ‬الإطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬للأحزاب‭ ‬الشيعية‭ ‬ومليشياتها‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬رئيس‭ ‬كتلة‭ ‬النصر،‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬ببغداد‭ ‬لتدارس‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬للتحرك‭ ‬نحو‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬بات‭ ‬الطريق‭ ‬سالكا‭ ‬امامها‭ ‬بعد‭ ‬انسحاب‭ ‬التيار‭ ‬الصدري،‭ ‬فيما‭ ‬يبدو‭ ‬ان‭ ‬العبادي‭ ‬يمثل‭ […]

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