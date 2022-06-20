منشورات لتجديد التظاهرات ووجبة من جرحى تشرين الى الخارج

2022/06/20 | 23:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬ تداول‭ ‬ناشطون‭ ‬عراقيون‭ ‬عبر‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬الاثنين،‭ ‬بانتشار‭ ‬منشورات‭ ‬جديدة‭ ‬تكشف‭ ‬عن‭ ‬عودة‭ ‬قريبة‭ ‬للتظاهرات‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬والجنوب‭..‬ وحملت‭ ‬المنشورات‭ ‬التي‭ ‬انتشرت‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المحافظات‭ ‬مايلي‭: ‬‮«‬يمكنك‭ ‬قتل‭ ‬الثوار‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يمكنك‭ ‬قتل‭ ‬الثورة‮»‬‭.‬ وتداول‭ ‬الناشطون تلك‭ ‬المنشورات‭ ‬التي‭ ‬حملت‭ ‬هاشتاك،‭ ‬قرارنا‭_‬عراقي،‭ ‬راجعين‭.‬ ويتزامن‭ ‬انتشار‭ […]

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