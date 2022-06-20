البلاد في البرزخ

2022/06/20 | 23:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬واجهني‭ ‬سؤال‭ ‬من‭ ‬متابعي‭ ‬هذه‭ ‬السطور‭ ‬التي‭ ‬أكتبها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الزاوية‭ ‬اليومية‭ ‬منذ‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬وعشرين‭ ‬عاماً‭.‬يكاد‭ ‬يكون‭ ‬سؤالاً‭ ‬واحداً‭ ‬لكنه‭ ‬يردني‭ ‬بصيغ‭ ‬متعددة‭ ‬ووجوه‭ ‬متقلبة‭ ‬وأذرع‭ ‬متداخلة،‭ ‬مرةً‭ ‬يكون‭ ‬مرفوقاً‭ ‬بالتمنيات‭ ‬ومرةً‭ ‬مشحوناً‭ ‬بالغضب،‭ ‬وثالثة‭ ‬مدفوعاً‭ ‬بأغراض‭ ‬تتخلل‭ ‬كلماته‭ ‬لا‭ ‬تخفى‭ ‬على‭ ‬أحد،‭ ‬ورابعة‭ ‬بشكل‭ ‬انفعالي‭ […]

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