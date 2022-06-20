لغرض تثبيتهم... محافظ واسط يصدر توجيها يخص موظفي العقود

2022/06/20 | 23:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط – واعأصدر محافظ واسط محمد جميل المياحي، توجيها يخص موظفي العقود لغرض تثبيتهم على الملاك الدائم.وذكر المكتب الاعلامي للمحافظ في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "محافظ واسط محمد جميل المياحي وجه جميع دوائر المحافظة بإعداد جداول العقود خلال خمسة أيام لغرض تثبيتهم على الملاك الدائم ".

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