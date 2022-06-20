2022/06/20 | 23:35 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nRtmTjLQFPw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نجومنا تجمعنا.. حلقة خاصة بذكرى رحيل نجم الكرة العراقية احمد راضي) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نجومنا تجمعنا.. حلقة خاصة بذكرى رحيل نجم الكرة العراقية احمد راضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).