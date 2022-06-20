ولادة طبيعية نادرة .. لسيدة كربلائية تلد ثلاثة توائم

2022/06/20 | 23:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت ادارة مُستشفى النسائية والتوليد

التعليمي بكربلاء المُقدسَة، اليوم

الاثنين، عن ولادة نادرة لثلاثة توائم

ذكر وأنثيين لسيدة من أهالي المُحافظة

تبلغ من العمر 30 عاماً.

وقالت أخصائية النسائية والتولي

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