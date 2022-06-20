كربلاء المقدسة ترفد الاسواق المحلية 1533 طن من اللحوم الدجاج الحي و 15 مليون بيضة

2022/06/20 | 23:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت زراعة كربلاء المقدسة، اليوم

الاثنين، عن تسويق اكثر من ( 1533 طن) من

لحوم الدجاج الحي ورفد الاسواق المحلية

بإكثر من 15 مليون بيضة.

وقال مدير زراعة كربلاء المهندس مهدي

حسن الجنابي في تصريح لموقع ا

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