صورة ناسا “تفضح” كيف يمكن للبشرية “تلويث” المريخ بالفعل!

2022/06/20 | 23:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ التقطت مركبة “بيرسيفيرانس” التابعة لناسا صورة جديدة تجسد الحقيقة المحزنة لكيفية قيامنا بالفعل بـ”تلويث” المريخ.واكتشف المهندسون بطانية حرارية مهملة قالوا إنها كانت تستخدم لحماية المركبة من درجات الحرارة القصوى التي تعرضت لها أثناء الهبوط.وقالوا: “إنه لأمر مفاجئ العثور على هذا هنا”، حيث حدث نزول “بيرسيفيرانس” على بعد ما يزيد قليلا عن ميل […]

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