قانوني: لا يتوجب على أفضل الخاسرين الصدريين تقديم الاستقالة لهذا السبب

2022/06/20 | 23:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الأحد، عدم ضرورة تقديم أفضل الخاسرين من مرشحي التيار الصدري الاستقالة من مجلس النواب كونهم لم يؤدوا اليمين الدستوري كنواب.

وقال التميمي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "إذا كان البديل من الكتلة الصدرية ورفض ان يكون البديل عن النائب المستقيل فانه سيتم ترشيح ثاني أفضل الخاسرين ولا يتوجب عليه تقديم استقالة لدى رئاسة البرلمان كونه لم يؤدي اليمين الدستورية الخاصة بأعضاء البرلمان".

واضاف، أنه "يمكن لرئيس المجلس دعوة البرلمان لجلسة طارئة تخصص لإداء البدلاء اليمين الدستورية وتخصص لمناقشة الجلسة الموضوعات التي اوجبت الدعوة".

وتابع التميمي، ان "النواب الجدد يمكنهم أداء اليمين الدستورية وفق المادة ٥٠ من الدستور بشكل جماعي أو منفرد أمام البرلمان".

وكان مصدر نيابي قد كشف لـ (بغداد اليوم) عن صعود 18 نائبا صدريا من الاحتياط الخاسر الى البرلمان بعد تقديم الكتلة الصدرية الاستقالة الجماعية، مبينا ان النواب الجدد سيقدمون استقالتهم فور رفع أسمائهم من البرلمان.

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