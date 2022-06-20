2022/06/20 | 23:45 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: juoCeYXDiwA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بلا أقنعة مع هيفاء الحسيني | بعد الانسداد هل يفلت التنسيقي من طوق الاستقالة ويشكل الحكومة؟) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بلا أقنعة مع هيفاء الحسيني | بعد الانسداد هل يفلت التنسيقي من طوق الاستقالة ويشكل الحكومة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).