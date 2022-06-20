2022/06/20 | 23:45 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: aXkkohn9geI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المواطن صباح خلف يناشد بحرقة في حقه وسوء وضعه وأنــور الحمداني يتواصل معه على الهواء مباشرة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المواطن صباح خلف يناشد بحرقة في حقه وسوء وضعه وأنــور الحمداني يتواصل معه على الهواء مباشرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).