زيلينسكي: إفريقيا أصبحت رهينة لمن بدأوا الحرب ضد أوكرانيا

2022/06/20 | 23:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في كلمة أمام مفوضية الاتحاد الأفريقي، يوم الاثنين، إن إفريقيا "أصبحت رهينة لمن بدأوا الحرب ضد بلادنا".

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