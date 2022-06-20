المواطنة - محيي الدين محروس

2022/06/20 | 23:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محيي_الدين_محروس تُستخدم الكثير من التعابير السياسية والقانونية دون التوقف عندها وعلى ما تعنيه!من هنا أهمية التذكير والتمييز بين المواطنة والوطنية التي مصدرها الوطن ..



أي حيث يعيش الإنسان...والتوقف عند الوطنية.



فالوطن باختصار شديد هو الدولة الذي يستقر فيه الإنسان ويحمل جنسيتها، ويخضع لقوانينها ..وله حقوقه وعليه واجبات المواطن.



———————مفهوم المواطنة تم تطويره وتحديثه منذ الثورة الفرنسية ليقرر المسا ......





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