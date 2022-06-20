الرؤية الوطنية لحركة -العراق قادم- - عباس علي العلي

2022/06/20 | 23:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي العمل الوطني في كل حالاته يرتكز على محددات أولية لا نسميها ثوابت لأنها قابلة للتطوير والتحديث مع نضج التجربة وتكاملها مع الواقع العملي، ولكن قد يكون مسمى المنطلقات الأساسية هي الأقرب للواقع، كما لا يضر هذا المسمى بحقيقة أن الرؤية من أنها مشروع سينمو ويكبر مع التجسيد ويتطور ويطور عمل المنخرطين فيه ليكونوا أكثر قدرة وديناميكية على تقبل ما هو أكثر تمثيلا لضمير الشعب وأهدافه العليا، عليه فلا بد من تحد ......





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